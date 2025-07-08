Неизвестный в США выдал себя за Рубио с помощью ИИ

WP: неизвестный в США с помощью нейросети сгенерировал голос и тексты Рубио

Неизвестный в США сгенерировал через нейросеть голос и тексты госсекретаря США Марко Рубио, чтобы выдать себя за него. Об этом сообщило The Washington Post .

Таким образом самозванец успел поговорить через зашифрованное приложение с тремя иностранными министрами, конгрессменом и губернатором одного из штатов. При этом представители Госдепартамента отказались сообщать, кто стал его собеседниками и какие именно сообщения они получили.

В марте главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно оказался в секретном чате Белого дома, в котором члены Совета национальной безопасности США обсуждали удары по хуситам. Расследование установило, что добавил журналиста подчиненный советника президента США Майка Уолтца.