Неизвестный открыл стрельбу в мормонской церкви в штате Мичиган

Мормонская церковь загорелась в штате Мичиган после стрельбы, пострадали люди

Прихожане мормонской церкви погибли в результате стрельбы в городе Гран-Бланка штата Мичиган. После теракта здание храма загорелось. Об этом сообщила пресс-служба полицейского департамента муниципалитета на своей странице в Facebook*.

В ведомстве подчеркнули, что устроивший стрельбу получил ранение во время задержания. Местных жителей попросили пока не приближаться к району МакКэндлиш Роуд, чтобы не мешать работе пожарных и полицейских.

Журналисты Fox 2 со ссылкой на источники в полиции сообщили минимум о шести пострадавших.

По данным телеканала ABC7Chicago, в Гран-Бланке проживает мормонская община из 8000 человек. Стрельба в храме произошла на следующий день после смерти старейшего лидера религиозного движения — Рассела Нельсона. Он ушел из жизни в возрасте 101 года.

В минувшую среду, 24 августа, неизвестный открыл стрельбу около миграционного центра Далласа. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила о «множестве погибших и раненых». Она добавила, что стрелок мертв, не уточняя деталей. Мотивы нападавшего установят криминалисты.

