Неизвестный открыл стрельбу у миграционного центра в Далласе, есть погибшие

Неизвестный открыл стрельбу у миграционного центра в Далласе, есть убитые и раненые. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Сам стрелявший, по предварительным данным, тоже мертв. Исполняющий обязанности директора центра Тодд Лайонс затруднился ответить, кем были пострадавшие.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила о «множестве погибших и раненых». Мотивы стрелявшего устанавливаются. На месте — десятки машин экстренных служб.

Ранее стрельба произошла в штате Пенсильвания, погибли трое полицейских, еще двое получили тяжелые ранения. Правоохранителей обстреляли, когда они пришли по адресу с судебным ордером.