Неизвестный захватилизаложников в пригороде Парижа

Неизвестный захватил заложников в ресторане в пригороде французской столицы. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Захват заложников произошел в Исси-ле-Мулино. Правоохранители оцепили ресторан, на место прибыли медики. Подробностей ситуации телеканал не привел.
Ранее боевики проникли в здание аэрокосмической компании Tusaş в Турции и захватили заложников. Они открыли стрельбу и устроили взрыв. В результате погибли четыре человека, 14 граждан получили ранения. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.
На опубликованных кадрах видно, что взрыв организовали двое мужчин и женщина. МВД страны подтвердило, что террористов ликвидировали. Президент Реджеп Тайип Эрдоган осудил теракт и пожелал выздоровления пострадавшим.
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