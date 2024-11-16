Неизвестный захватилизаложников в пригороде Парижа

Неизвестный захватил заложников в ресторане в пригороде французской столицы. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

Захват заложников произошел в Исси-ле-Мулино. Правоохранители оцепили ресторан, на место прибыли медики. Подробностей ситуации телеканал не привел.

Ранее боевики проникли в здание аэрокосмической компании Tusaş в Турции и захватили заложников. Они открыли стрельбу и устроили взрыв. В результате погибли четыре человека, 14 граждан получили ранения. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.

На опубликованных кадрах видно, что взрыв организовали двое мужчин и женщина. МВД страны подтвердило, что террористов ликвидировали. Президент Реджеп Тайип Эрдоган осудил теракт и пожелал выздоровления пострадавшим.