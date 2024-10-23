Число жертв теракта в Анкаре выросло до пяти

Число жертв теракта в аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре увеличилось до пяти. Также пострадали 22 человека, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. Его процитировало CNN Turk.
По его данным, теракт, предположительно, совершили члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
Сильный взрыв прогремел рядом с предприятием в районе Кахраманказан 23 октября. Перед этим была слышна стрельба. Стало известно, что боевики ворвались в здание аэрокосмической компании Tusaş и захватили заложников.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сейчас находится в Казани, где принимает участие в саммите БРИКС. Он сообщал российскому лидеру о трех погибших и 14 раненых. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.
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