Неизвестные вскрыли 14 ячеек в хранилище банка и ушли незамеченными

Дерзкое ограбление банка Volksbank произошло в немецком городе Штур в Нижней Саксонии. Трое неизвестных в голубой спецодежде забрали деньги из хранилища и скрылись, сообщила газета Bild .

Преступники попали в помещение через световой люк на крыше, вскрыли 14 банковских ячеек и ушли. Про ограбление стало известно лишь после того, как некоторые сотрудники заметили ухудшение самочувствия. Оказалось, что грабители распылили в хранилище неизвестное вещество.

Сумму ущерба пока не раскрывают, полиция начала расследование ЧП. Тем временем многие клиенты потребовали вернуть сбережения, опасаясь за их сохранность.

В предпоследний день 2025 года неизвестные в Германии совершили мегаограбление, похитив из сейфов банка Sparkasse в Гельзенкирхен деньги и ценности на сумму 34 миллиона евро.