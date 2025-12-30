В Германии неизвестные ограбили хранилище банка на 34 млн евро
На западе Германии неизвестные преступники обчистили хранилище банка Sparkasse, украв деньги и ценности на общую сумму 34 миллиона евро. Об этом сообщила газета Bild.
По информации издания, злоумышленники проникли в помещение, просверлив огромную дыру в стене офиса.
«Они украли из сейфов все, что только попалось им под руку, и скрылись», — уточнил источник газеты.
В самом банке ущерб назвали драматическим. В хранилище расположены больше трех тысяч сейфов разных размеров, каждый из которых оказался под ударом.
У отделения Sparkasse уже второй день собираются сотни разгневанных клиентов, требующих деталей случившегося и компенсации ущерба. На месте ЧП дежурят сотрудники полиции.
Ранее стало известно, что второго подозреваемого в ограблении Лувра задержали во Франции. Правоохранители продолжают поиски остальных преступников.