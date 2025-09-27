Неизвестные беспилотники заметили над главной военной авиабазой Дании

Беспилотники без опознавательных знаков заметили в минувшую пятницу, 26 сентября, над военной авиабазой Каруп в Дании. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД сообщило издание The Local.

Журналисты напомнили, что на авиабазе находится весь вертолетный авиапарк Министерства обороны, летная школа, а также здания командующих подразделений.

Представитель полиции Саймон Скелкьяер подчеркнул, что огонь по летательным аппаратам не открывали. Он добавил, что авиабаза Каруп расположена рядом с гражданским аэропортом Мидтьюлланда, который временно прекратил прием и отправку самолетов.

Министерство обороны Дании в официальном заявлении уточнило, что в ночь на субботу, 26 сентября, беспилотники фиксировали рядом с несколькими военными объектами. В ведомстве подчеркнули, что задействовали несколько дополнительных систем защиты, не уточнив подробностей.

Немецкая газета Bild сообщила о разработке секретного плана правительством Германии по борьбе с неопознанными беспилотниками. По данным журналистов, власти рассматривают разрешение сбивать летательные аппараты в случае возникновения реальной угрозы.