В Германии задумались о плане борьбы с подозрительными дронами

В Германии начали разрабатывать секретный план борьбы с подозрительными беспилотниками. Об этом сообщила газета Bild .

Главным его пунктом, как ожидается, станет разрешение сбивать дроны в случае непосредственной угрозы. За запуск беспилотников над аэропортами ужесточат ответственность.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на главного военного врача Германии Ральфа Хоффманна сообщило, что бундесвер внимательно изучил опыт Украины на случай потенциального конфликта с Россией, и оценил свои будущие боевые потери приблизительно в тысячу военных в день. При этом, по словам врача, дефицита коек возникнуть не должно.