Экс-президент Молдавии призвал начать закупки газа у России

Молдавии необходимо срочно начать переговоры с Россией о закупках газа. Об этом написал в телеграм-канале экс-президент республики Игорь Додон.

Он заявил, что страна должна действовать прагматично в условиях ухудшающейся ситуации в Европе, и привел в пример Венгрию. Но вместо этого власти во главе с Майей Санду решают вопросы о вступлении в НАТО или объединении с Румынией.

«Однако сегодня людям не нужны геополитические лозунги. Людям нужны стабильные тарифы, тепло в домах и уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул Додон.

При этом еще в сентябре лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинял власти Молдавии в неготовности к зиме, заявив, что цены на газ в республике стали непосильными для населения.