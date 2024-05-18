Нефтяной танкер загорелся у берегов Йемена после ракетного удара | 360°

18 мая 2024, 12:33
Нефтяной танкер загорелся у берегов Йемена после ракетного удара
Reuters: на борту танкера у берегов Йемена начался пожар после ракетного удара
Пожар вспыхнул на борту нефтяного танкера в результате ракетного удара у берегов Йемена. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey.
Судно шло под флагом Панамы. Танкер подвергся нападению примерно в 10 километрах к юго-западу от Мохи.
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«В радиосообщении указывалось, что по судну ударила ракета, и на борту возник пожар», — сообщили авторы материала.
На прошлой неделе между сухогрузом и неизвестным в маленькой лодке произошла перестрелка. Огонь открыли в 195 милях от йеменского порта Аден.
В конце апреля движение «Ансар Алла» атаковало балкер Cyclades и два эсминца американских ВВС в Красном море. Хуситы также ударили по контейнеровозу MSC Orion в Индийском океане.
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