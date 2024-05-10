Британские ВМС сообщили о перестрелке у берегов Йемена | 360°

Мир 10 мая 2024, 12:26 Британские ВМС сообщили о перестрелке у берегов Йемена UKMTO сообщило о перестрелке между судном и неизвестными у берегов Йемена United States Air Force

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Между сухогрузом и неизвестными в маленькой лодке произошла перестрелка в 195 морских милях от йеменского порта Адена. Об этом в социальной сети X сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах.

По предварительным данным, люди в лодке предприняли попытку совершения абордажа.

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«Капитан моторного судна заявил о приближении лодки с пятью-шестью людьми на борту с лестницами и оружием. Экипаж предпринял меры самозащиты, завязалась перестрелка. После этого лодка прекратила сближение», — отметили в управлении.

Судно и экипаж не пострадали, после ЧП они отправились в следующий порт захода по графику. UKMTO посоветовало осторожно проходить этот район и сообщать о любых подозрительных вещах.

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