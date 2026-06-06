Недовольство Мерцем в Германии достигло рекордного уровня

Уровень недовольства населения работой канцлера Германии Фридриха Мерца вырос до рекордной отметки. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на исследование института INSA.

По данным опроса, деятельность Мерца оценили положительно только 15% респондентов. Еще 77% заявили, что остались недовольны канцлером. Как отметило издание, такой показатель стал историческим антирекордом.

По сравнению с концом апреля поддержка Мерца снизилась еще на четыре процентных пункта.

Потери показали и партии, входящие в правительство. Рейтинг блока ХДС/ХСС снизился до 21%, а поддержка Социал-демократической партии Германии сохранилась на уровне 12%.

Лидером осталась правая «Альтернатива для Германии». По данным аналитиков, ее рейтинг составил 29%.

Ранее сопредседатель этой партии Алис Вайдель во время съезда в Хайденхайме высмеяла Мерца за постоянные жалобы на оскорбления в социальных сетях.