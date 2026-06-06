Лидер АдГ Вайдель затроллила обиженного прозвищем «канцлер-лжец» Мерца
Лидер АдГ Вайдель высмеяла Мерца за обиду на прозвище «канцлер-лжец»
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель во время выступления на съезде в Хайденхайме высмеяла обидчивость главы федерального правительства Фридриха Мерца, постоянно подающего жалобы на оскорбления в социальных сетях. О тонкой шутке лидера АдГ сообщила газета Bild.
Журналисты напомнили, что на этой неделе окружной суд города Эринген оштрафовал на 30 дневных зарплат местного жителя, который в социальных сетях назвал Мерца «канцлером-лжецом».
Вайдель использовала эту историю в своем выступлении перед однопартийцами.
«Главу правительства нельзя называть канцлером-лжецом», — объявила она и добавила, что и раньше называла Мерца «канцлером-лжецом», потому что он не выполнил ни одно из своих обещаний, данных во время избирательной кампании.
В декабре прошлого года газета Welt am Sonntag (WamS) насчитала несколько сотен жалоб в полицию от канцлера Германии Фридриха Мерца на обидчиков из социальных сетей с 2021 года.
Для статистики журналисты использовали материалы возбужденных дел, а также письма адвокатов. Они подчеркнули, что за оскорбление «паршивый пьяница» Мерц добился возбуждения уголовного дела, которое прекратил суд.