Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель во время выступления на съезде в Хайденхайме высмеяла обидчивость главы федерального правительства Фридриха Мерца, постоянно подающего жалобы на оскорбления в социальных сетях. О тонкой шутке лидера АдГ сообщила газета Bild .

Журналисты напомнили, что на этой неделе окружной суд города Эринген оштрафовал на 30 дневных зарплат местного жителя, который в социальных сетях назвал Мерца «канцлером-лжецом».

Вайдель использовала эту историю в своем выступлении перед однопартийцами.

«Главу правительства нельзя называть канцлером-лжецом», — объявила она и добавила, что и раньше называла Мерца «канцлером-лжецом», потому что он не выполнил ни одно из своих обещаний, данных во время избирательной кампании.

В декабре прошлого года газета Welt am Sonntag (WamS) насчитала несколько сотен жалоб в полицию от канцлера Германии Фридриха Мерца на обидчиков из социальных сетей с 2021 года.

Для статистики журналисты использовали материалы возбужденных дел, а также письма адвокатов. Они подчеркнули, что за оскорбление «паршивый пьяница» Мерц добился возбуждения уголовного дела, которое прекратил суд.