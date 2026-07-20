Недовольные фермеры Армении перекрыли дорогу в Иран из-за непроданных помидоров

Фермеры в Армении перекрыли дорогу в Иран из-за проблем со сбытом продукции

Армянский фермеры из-за проблем со сбытом урожая помидоров перекрыли дорогу в Иран. Об этом сообщило издание News.am .

Участники акции потребовали от властей решить проблему реализации сельхозпродукции. Они перекрыли автомобилями проезжую часть автодороги Ереван — Ерасх. Сотрудников полиции они попросили «не мешать, пока не придет кто-то из руководства».

Фермеры отметили, что сложности с экспортом негативно сказались на внутреннем рынке. Перерабатывающие предприятия не закупают помидоры, опасаясь, что не смогут вывезти готовую продукцию.

Проблемы со сбытом армянской продукции начались после введения Россией ограничений на импорт. На Россию приходится около 90% экспорта сельхозпродуктов из Армении. Ограничение доступа на российский рынок не сможет компенсировать обещанная финансовая помощь от Евросоюза.

ЕС пообещал применить к Армении опыт Украины и открыть рынок для сбыта 99% сельскохозяйственной продукции.