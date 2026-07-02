Фон дер Ляйен пообещала применить к Армении опыт Украины

Европейский союз применит к Армении опыт Украины и откроет рынок для сбыта 99% сельскохозяйственной продукции. Об этом на брифинге в Ереване заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, в Ереван на следующей неделе прибудут эксперты, которые помогут властям Армении диверсифицировать импорт энергоресурсов. Она сослалась на большой опыт в этой сфере на примерах Молдавии и Украины.

В целом Армении предоставят рынок для 80% всего экспорта, уточнила глава ЕК.

«Мы предоставим 18 миллионов евро на поддержку экспорта Армении. Еще 20 направим на поддержку людей в приграничных районах», — пообещала фон дер Ляйен.

Также председатель комиссии утверждает, что якобы Россия усилила экономическое давление на Армению, поэтому ЕС «борется за своих партнеров».

Днем ранее глава кабмина России Михаил Мишустин и армянский премьер Никол Пашинян провели переговоры о сотрудничестве стран.