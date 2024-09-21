Небензя заявил об угрозе взрывов бытовой техники

Из-за действий США и их союзников над миром нависла угроза терактов, которые могут совершить с помощью бытовых приборов. Такое мнение выразил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности в связи со взрывами пейджеров в Ливане. Его слова передало РИА «Новости» .

Он отметил, что происшествия в Ливане и Сирии превращают эскалацию в ближневосточных странах «в новое высокотехнологическое измерение», и это является очень опасным поворотом. Также Небензя заявил, что организаторы взрывов намереваются спровоцировать «новую большую ближневосточную войну».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что взрывы устройств в Ливане оказались темой «живого интереса» спецслужб России. По его словам, по этому поводу проведут работу.