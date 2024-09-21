Небензя назвал истинную цель взрывов в Ливане

Организаторы взрывов пейджеров в Ливане хотели спровоцировать «новую большую ближневосточную войну». Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. Его слова привело РИА «Новости» .

«Очевидно, что организаторы этого беспрецедентного с точки зрения злонамеренного использования бытовых устройств нападения целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации», — сказал Небензя.

После массовых взрывов гаджетов погибли не менее 37 человек в Ливане, около 3000 ливанцев получили ранения.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов заявил в беседе с 360.ru, что Иран и Сирия придут на помощь Ливану после атак израильской армии. По его словам, США все время пытались рассорить страны Персидского залива между собой. В этот раз Иран обязательно не останется в стороне, потому что Израиль перешел все границы.