Небензя предрек ядерную катастрофу на фоне ударов Израиля по Ирану

Россия потребовала от Израиля прекратить атаки на ядерные объекты Ирана

Удары армии Израиля по мирным ядерным объектам на территории Ирана могут привести к ядерной катастрофе. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его процитировали «Известия» .

«Под ударом по-прежнему остаются мирные ядерные объекты Ирана, что может привести к невиданной ядерной катастрофе», — сказал дипломат

Небензя заявил, что Россия призвала Израиль немедленно прекратить атаки на ядерные и мирные объекты. По его словам, российская сторона готова оказать содействие сторонам в урегулировании конфликта.

Постпред также добавил, что власти Израиля показали пренебрежительное отношение к Соединенным Штатам, пытавшимся добиться дипломатического решения ядерной программы Ирана. Небензя призвал ООН объективно отреагировать на ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль атаковал окрестности города Решт на севере Ирана. После этого иранские военные ударили по авиационным базам Неватим и Хацерим.