Не знавшая о беременности 21-летняя британка приняла схватки за аппендицит

Молодая британка, не знавшая о беременности, приняла схватки за приступ аппендицита и родила здоровую девочку. Историю рассказало издание What’s The Jam .

Деми-Ли встречалась с Брэдом со школы, но детей пара решила завести только после покупки дома. Но в мае 2025 года 21-летняя девушка почувствовала боли в животе, которые она списала на болезненные менструации. Обезболивающие не помогли и она решила, что боли связаны с аппендицитом.

Девушка вызвала скорую. Врачи заявили, что Деми-Ли на седьмом месяце беременности и у нее начались схватки. Девушка не смогла дозвониться до своего приятеля, а через 45 минут родила здоровую девочку.

Врачи объяснили, что плод развивался у дальней стенки матки, поэтому живот у беременной практически не увеличился, и она не чувствовала толчков плода. Девочку назвали Хейзел.

