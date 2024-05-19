«Не выжил». В Израиле заявили, что не верят в счастливый исход ЧП с вертолетом Раиси | 360°

Мир 19 мая 2024, 23:37 «Не выжил». В Израиле заявили, что не верят в счастливый исход ЧП с вертолетом Раиси Ynet: в Израиле заявили о непричастности к ЧП с вертолетом президента Раиси РИА «Новости»

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Израильские официальные лица заявили о непричастности Израиля к аварии вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, при этом они склоняются к мнению, что лидер государства погиб во время авиакатастрофы. Об этом сообщило издание Ynet.

«Израильские официальные лица считают, что Раиси погиб в результате крушения вертолета, но отрицают свою причастность к происшествию», — подчеркнул автор статьи.

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Также израильские чиновники заявили, что не ожидают из-за сложившейся ситуации каких-то последствий для Израиля и изменений в политике Ирана.

Ранее командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Гализаде заявил, что место аварийной посадки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахима Раиси, установили.

Вертолет Ми-171, на котором летел иранский лидер, мог совершить жесткую посадку в труднодоступном районе из-за нелетной погоды.