«Получен сигнал». КСИР установил точное место падения вертолета иранского президента | 360°

Важное 19 мая 2024, 22:52 «Получен сигнал». КСИР установил точное место падения вертолета иранского президента IRNA: точное место падения вертолета Раиси установили РИА «Новости»

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Место аварийной посадки вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахима Раиси, установили. Об этом сообщило агентство IRNA.

«Получен сигнал с вертолета и мобильного телефона члена экипажа, находившегося на месте происшествия», — заявил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Гализаде.

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По его словам, поисково-спасательные отряды отправили в район ЧП. Также военный выразил надежду на получение хороших новостей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия тщательно следит за данными о пассажирах в вертолете президента Ирана и искренне надеется, что все находящиеся внутри люди живы и им ничего не угрожает.

Вертолет Ми-171, на котором летел иранский лидер, мог совершить жесткую посадку в труднодоступном районе из-за нелетной погоды.