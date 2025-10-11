Не выдержало сердце. Американка пощекотала себе нервы на аттракционе в Диснейленде

В Калифорнии женщина прокатилась на аттракционе «Дом с привидениями» и умерла

В Калифорнии пожилая посетительница Диснейленда умерла после поездки на одном из аттракционов. Об этом сообщило издание The Mirror .

Как сообщили в полиции, 60-летняя американка прокатилась на классическом аттракционе «Дом с привидениями». После поездки она потеряла сознание. Сотрудники службы безопасности Диснейленда до прибытия медиков провели ей сердечно-легочную реанимацию.

«Посетительницу доставили в местную больницу, где позднее была констатирована смерть», — говорится в статье.

Ранее в Санкт-Петербурге мальчик попал в реанимацию с разрывом печени после отдыха в аквапарке, где на него скатилась женщина. На опубликованных кадрах видно, что мужчина проносил ребенка мимо горки. В этот момент скатившаяся женщина на скорости влетела в мальчика.