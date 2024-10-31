«Не видит берегов». Психолог объяснил, почему Байден покусал детей в Белом доме

Когда человек впадает в деменцию, у него обостряются истинные задатки его характера. Неадекватно себя вести и дурачиться, как правило, начинают злые люди, которые всегда были агрессорами, заявил в беседе с 360.ru психолог Александр Кичаев, комментируя игривое поведение американского президента Джо Байдена, покусавшего детей на Хэллоуин в Белом доме.

«[Проявляет] не самое доброе отношение к другим. Оно теперь просто стало неконтролируемым, и он (Байден — прим. ред.) уже просто, что называется, не видит берегов», — пояснил эксперт.

По словам психолога, шутки таких людей становятся несколько неадекватными. И они, в принципе, не отдают себе отчета в том, что творят.

«Это его заложенные установки, они просто вот так себя выдают. Если человек в нормальном состоянии любил детей по-настоящему, то он, наоборот, в этот момент не стал бы их кусать», — добавил Кичаев.

Например, добрый человек с деменцией мог бы сделать ребенку неожиданный подарок: вручить дорогую ручку или часы, пояснил эксперт. Хотя, по словам психолога, это тоже не совсем адекватное поведение, но с совсем другим подтекстом.

«Тот, у кого установка на нелюбовь, на непринятие других, вот у него даже шутки такие, как говорят, дурацкие и не самые человеколюбивые», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Он предположил, что лет 10 назад, когда Байден мог контролировать себя, он бы не допустил подобной выходки.

Действующий президент США Джо Байден — самый возрастной хозяин Белого дома в истории. Его оговорки и странное поведение иногда смешат, а иногда пугают публику. Ранее политик даже умудрился пообщаться умершим канцлером Германии Гельмутом Колем.

Забывчивость Байдена вызывала ярость даже в Белом доме. Есть подозрения, что у президента деменция, об этом говорят журналисты Fox News. Но в официальной резиденции американского лидера все же опровергли умственные заболевания Байдена.