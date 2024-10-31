Президентские шалости. Байден покусал маленьких детей на Хэллоуин

NYP: Байден в шутку укусил 3 детей во время празднования Хэллоуина в Белом доме

Президент США Джо Байден в шутку укусил минимум трех маленьких детей во время празднования Хэллоуина в Белом доме. Американский лидер делал вид, что пожирает одного младенца за другим, а родители были не против, сообщил New York Post .

К главе государства по очереди подходили родители с детьми на руках. Сначала Байден игриво укусил за бедро ребенка, переодетого в курицу.

«Ребенок захихикал в ответ на то, что главнокомандующий покусывал его за бедро, как раз в тот момент, когда заиграла песня из фильма „Челюсти“», — написали авторы материала.

Мать ребенка, похоже, тоже не возражала. После произошедшего она завязала с президентом светскую беседу.

Затем Байден в шутку укусил еще двух младенцев: одного за руку, другого за ногу. Нескольких детей американский лидер поцеловал.

В прошлом году на Хэллоуин Байден потряс конфетами перед лицом одетого в костюм Владимира Зеленского сына госсекретаря Энтони Блинкена. Политолог Алексей Ярошенко назвал ситуацию американским пиар-ходом.