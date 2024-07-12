«Чертовски хорош». Белый дом — о выступлении Байдена с очередными оговорками
Команда Белого дома высоко оценила выступление Байдена с оговорками
Команда Белого дома высоко оценила пресс-конференцию президента США Джо Байдена. Ее не смутили оговорки, которые лидер допускал во время речи.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс обратил внимание только на внешнеполитическую составляющую.
«Он просто чертовски хорош», — написал Бейтс в соцсети Х.
Он пропустил тот момент, что Байден назвал вице-президента Камалу Харрис «вице-президентом Трампом». Еще одну нелепую ошибку лидер США допустил на саммите НАТО, когда передал слово «президенту Путину».
Про конфузы Байдена ходят едва ли не легенды. Политик регулярно спотыкается, путает имена и события, неуместно шутит про возможность «взорвать весь мир». Начали распространяться слухи, что у президента деменция. Но в Белом доме заявили, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями мозга. Сейчас политик снова хочет занять пост президента и выставил свою кандидатуру перед предстоящими выборами.