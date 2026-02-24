«Не верит в свою чушь». Эксперт по языку тела разобрал поведение Стубба после заявлений об Украине

Финский президент Александр Стубб, говоря о конфликте на Украине, продемонстрировал неверие в собственные тезисы о поражении России. Такое мнение высказала финский поведенческий аналитик и эксперт по языку тела Саара Хухтасаари в соцсети X .

Она обратила внимание на манеру поведения Стубба во время интервью и связала это с его заявлениями о перспективах российско-украинского конфликта.

«Классический признак — подергивание плечами. Это знак, что сам Стубб не верит в свою пропагандистскую чушь о том, что Россия якобы проиграет войну. Хромое принятие желаемого за действительное», — написала Хухтасаари.

Ситуацию усугубил вопрос журналиста, который поставил главу государства в тупик.

«Если Россия все равно проиграет, зачем, собственно, нам спешить с мирными переговорами?» — поинтересовался интервьюер.

После этого Стубб начал заметно нервничать. По описанию специалиста, он потирал пальцы, отводил взгляд, говорил общие фразы о важности мира и повторял тезис, что преимущество сейчас на стороне Украины.

«Логичного ответа нет, потому что его позиция разбивается вдребезги. Тело кричит то, чего он не хочет признавать: Россия не проигрывает. <…> Но признать это он не может», — добавила аналитик.

Ранее глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что Финляндия больше не может продолжать помогать Украине, так как после четырех лет конфликта у нее закончились средства.