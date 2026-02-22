Финляндия больше не может продолжать помогать Украине, так как после четырех лет конфликта у нее закончились средства. Об этом в телепрограмме Yle Ykkösaamu заявила финского МИД Элина Валтонен.

«Финляндия делает все, что в наших силах, но спустя почти четыре года мы направили все, что могли», — отметила дипломат.

Она выразила надежду, что странам Евросоюза в будущем удастся договориться между собой и выдать Украине кредит на 90 миллиардов евро.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что руководство объединения осознало нулевые шансы Украины на победу в конфликте и больше не верит в бравады украинского руководства о военных успехах. По его словам, в ЕС прекрасно понимают, что президент республики Владимир Зеленский проигрывает.

Несмотря на это, украинский лидер регулярно участвует в заседаниях Европейского совета и пытается убедить союзников, что ВСУ могут одержать победу.