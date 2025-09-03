Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов заявил в своем Telegram-канале , что президент США Дональд Трамп выглядел необычно во время сегодняшнего обращения из Овального кабинета. По словам эксперта, ответы американского лидера звучали «шаблонно», без характерных акцентов, а история с уничтожением венесуэльского судна с наркотиками «так и не была дожата».

«Пар ушел в свисток, а не в турбину. И мы не увидели „Донни — катка“», — написал он.

Баширов предположил, что у Трампа могли быть медицинские процедуры, после которых он не восстановился, но «показаться надо было».

Также политолог опубликовал видео, где из окна верхнего этажа Белого дома выбрасывают предмет, отметив, что «в Вашингтоне совсем творится непонятное». Как уточнила британская газета Daily Mail, речь шла о подрядчике, выполнявшем технические работы. Белый дом подтвердил изданию, что ролик недавний, но с президентом он не связан.

Трамп сегодня впервые появился на публике после сообщений о своей смерти, выступив с заявлением из Овального кабинета с опозданием более чем на 40 минут. В конце августа он несколько дней не показывался перед камерами, что породило слухи о его здоровье.