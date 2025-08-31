«Не унимаются». В Кремле оценили милитаристский настрой Европы

В Европе «партия войны» сохранила основной тренд, ее представители не унимаются. На это в беседе с журналистом Павлом Зарубиным указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Европейская „партия войны“ сохраняет свой основной тренд, они не унимаются. Это ярко контрастирует с подходом, которого придерживается президент Владимир Путин, как и Дональд Трамп. Усилия которого по выводу процесса в мирное русло трудно переоценить», — сказал он.

Песков констатировал, что Европа мешает этому процессу и «вставляет палки в колеса».

«Они всячески поощряют киевский режим на продолжение абсурдной линии на несговорчивость. Это большая ошибка, это сделает ситуацию для них еще хуже», — отметил пресс-секретарь президента России.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона готова к урегулированию ситуации дипломатическими средствами, но не видит взаимности из Киева и продолжает спецоперацию.

Ранее в Кремле назвали условие встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.