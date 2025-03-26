Журналист Боуз: Европа не смогла определиться с заявлениями о России и ее армии

Европейцев начали запугивать мнимой угрозой от России, что привело к выделению 800 миллиардов евро (около 74 триллионов рублей) на оборону до 2030 года. Об этом ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети X .

Он также напомнил, что ранее в европейских странах негативно высказывались о возможностях российской армии. Сейчас же планируют потратить 800 миллиардов на подготовку к войне с Россией.

«К какой войне? Ваша пропаганда сначала говорит, что российская армия не сможет победить на Украине, а затем утверждает, что Россия начнет вторжение во всю Европу. Определитесь уже», — сказал он.

Боуз оценил эту новость как русофрению.

Этот термин придумал его коллега и соотечественник Брайан Макдональд еще в 2015 году. Он тогда заметил, что многие зарубежные политики и журналисты страдали раздвоением личности. С одной стороны, заявляли, что Россия скоро развалится, но в то же время называли ее вооруженной угрозой «цивилизованному миру».

Ранее министр финансов Франции Эрик Ломбар сообщил, что жители республики могут стать акционерами оборонных компаний. Им предложили оформить вклад на сумму от 500 евро на пять лет во Французском государственном инвестиционном банке.