«Не считаю правильным». Шольц высказался о поставках дальнобойного оружия на Украину

Поставлять Украине оружие, которым можно бить вглубь территории России, неправильно. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе теледебатов со своим противником в эфире второго немецкого канала ZDF .

«Я не считаю правильным, если мы будем поставлять оружие, которое может быть использовано с большой разрушительной силой вглубь российской территории. <…> Я думаю, что это именно тот шаг, который не следует делать, если вы несете ответственность за Германию», — заявил Шольц.

Позицию Шольца не поддерживает глава МИД Германии Анналена Бербок. В январе на очередном совещании канцлер заблокировал выделение трех миллиардов евро на военные нужды Украины. В ответ обиженная Бербок показательно вышла из кабинета. Шольц протянул к ней руку, но она ее проигнорировала. Позже Бербок объяснила, что просто не заметила жест главы правительства.