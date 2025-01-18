Бербок объяснила, почему отвернулась от протянувшего к ней руку Шольца

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не заметила канцлера Олафа Шольца в момент, когда делали ставшую вирусной фотографию. Об этом она заявила в эфире канала ZDF .

Снимок, на котором Шольц тянет руку к отвернувшейся от него Бербок, разлетелся по Сети накануне. Глава немецкого МИД заявила, что шумиха вокруг кадра ничем не обоснована.

«В тот момент, что, очевидно, можно увидеть на фото, я вообще не заметила, что происходит у меня за спиной, потому что, как у любого человека, у меня нет глаз на затылке», — сказала она.

Ранее стало известно, что канцлер Германии заблокировал выделение трех миллиардов евро на нужды Украины. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок была этим недовольна и поспешила покинуть совещание. Между ней и Шольцем произошла стычка на глазах у журналистов и других политиков.