«Не просто символ». В Киргизии вместо памятника Ленину установили гигантский флагшток

В киргизском городе Ош на центральной площади открыли 95-метровый флагшток

В киргизском городе Ош на центральной площади установили 95-метровый флагшток с национальным флагом вместо демонтированного памятника Ленину. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан» .

Президент Садыр Жапаров лично присутствовал на церемонии подъема флага. Он подчеркнул символическое значение красного знамени для многовековой государственности киргизов.

«Исторические факты подтверждают, что для кыргызов флаг всегда был не просто символом, а частью мировоззрения и философии жизни», – заявил Жапаров.

По информации мэрии Оша, конструкцию изготовили в Турции.

Удар по общей истории?

Демонтаж одного из самых высоких памятников Ленину в июне 2025 года вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые наблюдатели расценили это как недружественный шаг в отношении России.

«Действия по сносу памятника Ильичу воспринимаются как удар по общей советской истории, особенно в период проведения СВО, и могут оказать крайне негативные последствия на наши взаимоотношения», – прокомментировал первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть.

Казахстанский политик Айнур Курманов назвал произошедшее «буднями украинизации». По его словам, памятник снесли ночью «по-воровски».

Власти Оша объяснили перенос монумента необходимостью улучшить архитектурный облик города. Они указали, что памятник переместили в парк «Мээрим» за площадью.

Там призвали не политизировать вопрос, напомнив об аналогичной практике в российских регионах.