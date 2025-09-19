Перевернулся в гробу. На что заменили бюст Ленина в селе под Белгородом
В белгородском селе бюст Ленина заменили на фигуру павлина
В Красненском районе Белгородской области на месте бюста Владимиру Ленину в селе Горки установили скульптуру павлина. Местные власти прокомментировали замену изданию «Подъем».
По словам представителя администрации, памятники поменяли уже давно, причем бюст Ленина не демонтировали, а перенесли на другое место. Между тем один «коммунист-активист», отметил собеседник, захотел, чтобы фигуру советского вождя вернули на место.
«Этот памятник перенесли, там реконструкция парка была, птица тоже появилась сто лет назад. <…> Нет такого, что его „свергли“. Вождь как был, так и есть, и стоит на месте», — пояснил представитель районной администрации.
Вопрос возвращении памятника Ленина на прежнюю площадку вынесут на общественные слушания.
До этого стало известно, что памятники Ленину и Екатерине II отремонтируют в сквере Бугрова в Ногинске.