Перевернулся в гробу. На что заменили бюст Ленина в селе под Белгородом

По словам представителя администрации, памятники поменяли уже давно, причем бюст Ленина не демонтировали, а перенесли на другое место. Между тем один «коммунист-активист», отметил собеседник, захотел, чтобы фигуру советского вождя вернули на место.

«Этот памятник перенесли, там реконструкция парка была, птица тоже появилась сто лет назад. <…> Нет такого, что его „свергли“. Вождь как был, так и есть, и стоит на месте», — пояснил представитель районной администрации.

Вопрос возвращении памятника Ленина на прежнюю площадку вынесут на общественные слушания.

До этого стало известно, что памятники Ленину и Екатерине II отремонтируют в сквере Бугрова в Ногинске.