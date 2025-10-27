«Не полетят». Степашин оценил вероятность ударов Tomahawk по России

Противники вряд ли решатся ударить американскими крылатыми ракетами Tomahawk вглубь российской территории. Об этом ТАСС заявил бывший премьер РФ, председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин.

Ему задали вопрос, применит ли Россия ракетный комплекс «Орешник» в случае необходимости.

«Я уверен, что Tomahawk не полетят вглубь России. Послушайте, что говорил наш президент [Владимир Путин]. У нас еще и „Буревестник“ появился», — сказал он.

До этого Степашин заявил о начале третьей мировой войны, которая пока еще ведется в гибридном варианте. Но в любом случае, подчеркнул он, Россия выстоит и победит, как происходило и раньше в истории.

Ранее бывший офицер армии США Станислав Крапивник назвал ракету «Буревестник» революционным оружием, способным заставить американцев напрячься и пересмотреть свои принципы обороны.