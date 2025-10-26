Степашин высказался о начале третьей мировой войны

Третья мировая война фактически уже началась, но пока еще ведется в гибридном варианте. Но Россия выстоит и не проиграет, заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в ходе выступления на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, трансляция велась на Rutube .

«Сегодня мы говорим о том, что мы стоим на грани третьей мировой войны, как военный человек я хочу сказать, что она, по сути, пока в гибридном варианте уже начата», — заявил он.

Степашин добавил, что Россия давно не стояла у опасной черты. В прошлом были Карибский кризис, вьетнамская кампания, афганская война, распад СССП и расширение НАТО на восток.

По его словам, дело не в Украине и не в спецоперации. Просто Россия впервые после агрессии нацисткой Германии и ее сателлитов столкнулась не только с русофобией, но с агрессией против всего цивилизованного и многополярного мира, который решили поставить на колени.

Степашин отметил, что дело не в недружественных политиках, а не странах. Только Россия не проиграет и на этот раз, подчеркнул он.

Ранее в Китае назвали Россию единственной страной в мире, способной сбросить ракеты на США в случае начала третьей мировой войны.