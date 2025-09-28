«Не ожидала». Захарова иронично оценила слова Санду о подкупе избирателей

Захарова подшутила над Санду после слов о подкупе избирателей

Официального представителя МИД России Марию Захарову удивило заявление президента Молдавии Майи Санду о подкупе избирателей на парламентских выборах. На это дипломат указала в Telegram-канале.

«Такой откровенности от нее я не ожидала», — написала Захарова.

Парламентские выборы проходят в республике 28 сентября. Санду заявляла, что на подкуп избирателей потратили 100 миллионов евро.

По ее словам, для дестабилизации ситуации в Молдавии специально обучали молодых людей по всей республике. Более подробную информацию она обещала обнародовать позже.

Санду также допустила, что в республике могут аннулировать результаты парламентских выборов якобы из-за многочисленных вмешательств.