Украина нарушила права человека, устроив открытую охоту на людей в ходе силовой мобилизации. Власти Евросоюза же закрыли на это глаза, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан в соцсети X .

По его словам, брюссельские элиты продолжают финансировать Украину, причем без всяких рациональных оснований. Они игнорировали серьезные нарушения прав человека и требовали, чтобы европейцы за это расплачивались.

«Эта политика не способствует достижению мира и не отвечает интересам Европы. Пришло время положить конец этой войне и провоенной политике Брюсселя», — подчеркнул он.

Орбан добавил, что правительство Венгрии выступает за мирное урегулирование украинского конфликта. Также отметил, что в ближайшее время Украина не готова к вступлению в Евросоюз.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Брюссель в поддержке развязанной украинскими военкомами охоты на людей. Он рассказал, что в Закарпатской области насильно мобилизовали этнического венгра и он умер от сердечного приступа.