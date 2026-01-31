Министр Сийярто обвинил ТЦК в гибели закарпатского венгра на Украине

Очередной жертвой принудительной мобилизации на Украине стал житель Закарпатья. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил Евросоюз в поддержке развязанной ТЦК охоты на людей, сообщила газета Magyar Nemzet .

Он рассказал о недавнем случае в Береговском районе Закарпатской области. Этнического венгра мобилизовали прямо с улицы. В учебном центре мужчина умер от сердечного приступа.

«На Украине продолжается принудительная мобилизация, на улицах практически идет открытая охота», — сказал министр.

Сийярто обвинил Евросоюз в затягивании конфликта через выделение денег и оружия. Он призвал международное сообщество обратить внимание на грубые действия ТЦК и добиться прекращения боевых действий.

Ранее министр обвинил киевский режим в притеснении живущих в Закарпатье венгров. Сийярто пригрозил, что в ответ Венгрия не позволит принять Украину в Евросоюз.