«Не останется и следа». Иран назвал недвижимость Трампа на Ближнем Востоке законной целью для ударов

Корпус стражей Исламской революции назвал недвижимость президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке законной целью для иранских вооруженных сил. Об этом сообщил «Новостной канал КСИР» .

Обозреватели опубликовали инфографику с семью объектами под брендом Трампа. В список вошли действующий гольф-клуб и строящийся комплекс в Дубае, а также пять проектов отелей, жилых, торговых и развлекательных комплексов в Саудовской Аравии, Катаре и Омане.

Одновременно представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран не допустит вмешательства США в ситуацию вокруг Ормузского пролива.

«Если недавние угрозы пустоголового президента США нанести силами агрессивной армии этой страны удары по инфраструктуре Исламской Республики Иран будут реализованы, все, что до сих пор оставалось невредимым благодаря сдержанности Ирана, — то есть вся инфраструктура в регионе — будет сокрушено стальными ударами мощных вооруженных сил Исламской Республики Иран», — привело его слова агентство Fars.

Ранее представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани заявила, что 15 июля в результате авиаударов США по южным регионам Ирана погибли не менее 30 мирных жителей.