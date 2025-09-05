«Не наше решение». Медведев в Светлогорске посетил пункт пропуска на границе с Финляндией

Медведев в Светлогорске: на границе с Финляндией тихо, но это не наше решение

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время визита в Светлогорск в Ленинградской области посетил автомобильный пункт пропуска на границе с Финляндией. Об этом сообщил ТАСС .

«Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит. Не наше решение. Но посмотрим, что дальше будет происходить», — иронично отметил Медведев.

Зампред СБ подчеркнул, что Россия в любом случае будет учитывать изменившийся характер отношений с соседней Финляндией из-за ее вступления в НАТО.

На совещании после посещения пункта пропуска Медведев заявил, что России необходимо укрепить защиту государственной границы и обеспечить фортификационное оборудование. Он отметил, что Финляндия активно строит заградительные сооружения, которые могут быть использованы для размещения воинских частей.