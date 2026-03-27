«Не наша война». Трамп сделал внезапное заявление об Украине

«Я слышал, как президент Германии сказал: „Не наша война“, имея в виду Иран. Я в ответ: „Ну, Украина — тоже не наша война, но мы помогли“, — отметил Трамп.

Ранее американский президент обвинил Украину в планах помешать его победе на выборах в 2024 году. На странице в социальной сети Truth Social он сделал репост публикации, где обсуждалось перенаправление денег на второй срок Джо Байдена. При этом глава Белого дома утверждает, что урегулирование на Украине продолжается, но он назвал конфликт очень сложным.

Трамп также констатировал, что НАТО не поддержало США в Иране. Он пообещал припомнить это союзникам, а отказ в помощи обойдется западным странам очень дорого.