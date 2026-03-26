Трамп заявил об усердной работе над разрешением конфликта на Украине

США продолжили активную работу над урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе заседания своего кабинета, трансляцию которого вели на YouTube-канале Белого дома.

«Вся эта ситуация с Украиной — очень, очень сложная. Мы прилагаем большие усилия, чтобы ее урегулировать», — сказал Трамп.

Глава Белого дома заявил, что его администрация активно занялась этим вопросом. Он также выразил надежду на скорейшее достижение договоренностей и добавил, что, по его мнению, конфликт немного успокоился.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США продолжили контакты по украинской теме. Он также отметил, что возможная формула урегулирования должна была учитывать национальные интересы России.