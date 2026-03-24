Орбан: нужно сказать «нет» санкциям и членству Украины в ЕС ради спасения Европы

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал, что может спасти Европу от политического и экономического упадка. Об этом он заявил на митинге в Будапеште, написал ТАСС .

Митинг прошел после встречи лидеров европейских правых партий, сформировавших фракцию «Патриоты Европы» в Европарламенте.

«Мы должны сказать „нет“ ошибочному „зеленому“ переходу, „нет“ — санкциям, „нет“ — миграции, „нет“ — войне и членству Украины в ЕС. Только так мы сможем спасти Европу», — сказал Орбан.

По его словам, правоконсервативные политики должны сменить левых либералов в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, которые своими ошибочными действиями привели союз к упадку. В Европе уже началось стремительное падение промышленного производства, в экономической сфере возникли проблемы, фиксируется необратимый рост нелегальной миграции и энергокризис.

Венгерский премьер также призвал политических единомышленников бороться на национальных выборах в своих странах и уже сейчас задуматься о выборах в Европарламент в 2029 году.

Ранее Орбан назвал нападением на Венгрию прослушивание приватных разговоров главы МИД страны Петера Сийярто.