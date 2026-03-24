Глава ЕК фон дер Ляйен назвала болезненным быстрый отказ от российского газа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на выступлении в австралийском парламенте признала, что Европе «пришлось» слишком быстро отказаться от российского газа, назвав это решение «болезненным». Ее процитировало РИА «Новости» .

«Рост цен на топливо болезненен для наших граждан. <…> Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», — сказала она.

Политик предложила австралийским парламентариям представить, что бы значил для них резкий и полный запрет на экспорт железной руды. По ее словам, отказаться от российского газа Европе пришлось «буквально за одну ночь».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что убытки ЕС из-за санкций на российские энергоресурсы к концу 2026 года могут достигнуть трех триллионов евро. Он отметил, что это грозит крахом и деиндустриализацией.