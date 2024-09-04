«Не надо шутить про наши красные линии». Властям США сделали предупреждение

Лавров: США знают про красные линии России, с ними не надо шутить

Фото: РИА «Новости»

Одержимость США борьбой за власть ведет к росту эскалации в мире. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Они должны понимать, что… Тут шутят про наши красные линии. Не надо шутить про наши красные линии. И они прекрасно знают, где они проходят», — заявил министр.

При этом Лавров выразил уверенность, что в США есть здравомыслящие силы, имеющие определенное влияние и считающие, что нельзя провоцировать новую мировую войну.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что президент США Джо Байден боялся обострять отношения с Россией, и это сформировало его подход к конфликту на Украине.

А сенатор Рэнд Пол назвал обещание принять Украину в НАТО одним из худших решений американских властей.

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