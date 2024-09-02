Байден боялся обострения отношений с РФ из-за вооружения ВСУ

WSJ: страх Байдена из-за красных линий РФ отразился на политике США по Украине

Фото: РИА «Новости»

Опасения президента Джо Байдена пересечь красные линии России оказали влияние на политику Соединенных Штатов в отношении ситуации на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Страх пересечения красной линии России сформировал подход президента Байдена к украинскому конфликту», — отметили в публикации.

По данным издания, именно страх подтолкнул американского лидера сформировать определенную политику в отношении конфликта на Украине. В частности, Байден не решался сразу передать ВСУ запрашиваемое оружие из-за боязни, что конфликт может перерасти в прямую войну с НАТО. Речь идет о современных ракетах, танках и реактивных истребителях.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее призывал лидеров США и Германии «занять позицию стратегической двусмысленности» по отношению к РФ, но они отвергли его предложение. Французский лидер пытался убедить союзников, что такая стратегия позволила бы оставить «военные варианты на столе».

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