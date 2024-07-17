В США назвали обещание Украине членства в НАТО наихудшим решением

Сенатор Пол: обещание Украине членства в НАТО стало главной ошибкой альянса

Фото: РИА «Новости»

Американский сенатор Рэнд Пол назвал обещание НАТО принять Украину в альянс наихудшим из возможных решений. Об этом он написал в журнале The American Conservative.

Пол отметил, что «настойчивые требования НАТО» о том, что однажды Украина станет членом альянса, только стимулируют Россию к продолжению конфликта. Натовская политика, проводимая в основном администрацией президента США Джо Байдена, вместо работы над урегулированием кризиса лишь обеспечивает продолжение боевых действий в этой стране.

Сенатор также напомнил о словах директора ЦРУ Уильяма Бернса, заявившего в 2008 году, что вступление Украины в НАТО является «самой яркой из всех красных линий для российской элиты», а не только для президента РФ Владимира Путина. В Кремле это оценили как прямой вызов интересам России, но в Белом доме замечание Бернса проигнорировали, впрочем, как и протесты Москвы.

Пол добавил, что присоединение Украины в военному блоку увеличит риск прямого боестолкновения между НАТО и Россией.

«Война против России ради Украины не входит в интересы США. Ядерный арсенал России превышает пять тысяч единиц. Перспектива вступления Украины в НАТО является худшим из возможных решений», — предупредил он.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор обвинил политиков в Вашингтоне, что по их вине «украинцы живут в аду».

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