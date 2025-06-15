Не меньше 14 иранских ученых погибли при атаках Израиля

Как минимум 14 иранских ученых-ядерщиков погибли при атаках Израиля с пятницы, 13 июня. Об этом сообщило агентство Reuters .

По информации его источников, в том числе несколько ученых стали жертвами подрыва заминированных автомобилей.

Ранее стало известно, что ликвидированные специалисты имели большое значение для иранского ядерного проекта и обладали большим опытом в разработке оружия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану сокрушительным ударом, который принесет еврейскому государству победу. Он назвал текущий обострившийся конфликт «войной ради спасения» и «экзистенциальной борьбой» с жестоким врагом.